Thaïlande: les premiers enfants extraits de la grotte, fin de la 1e étape de l'évacuation

Six des 12 enfants bloqués dans la grotte inondée de Tham Luang en Thaïlande ont été ramenés à l'air libre et quatre ont été déjà hospitalisés, a annoncé le chef de l’opération de sauvetage Narongsak Osottanakorn. La prochaine étape de l’évacuation démarrera dans un délai de 10 à 20 heures.

A l'issue de la première phase de l'évacuation des enfants coincés dans la grotte thaïlandaise de Tham Luang, quatre enfants en ont été extraits et deux sont en route vers la sortie, a déclaré Narongsak Osottanakorn, le chef de l'opération de sauvetage.

«Quatre enfants ont été sortis de la grotte et transférés à l'hôpital de Chiang Rai», a annoncé M.Osottanakorn lors d'un point presse.

Deux autres enfants retrouveront bientôt l'air libre. «Les autres membres du groupe restent pour l'instant à l'endroit où ils ont passé deux semaines, dans une des cavités éloignées de l'entrée de la grotte», a-t-il ajouté.

Les sauveteurs thaïlandais ont commencé l'extraction des 12 jeunes joueurs de football et de leur entraîneur dimanche matin à 10h00 (05h00 heure de Paris). 90 plongeurs, 50 étrangers et 40 thaïlandais, sont impliqués dans l'opération de sauvetage.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.

