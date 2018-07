Grotte inondée en Thaïlande: les premières images des enfants secourus

La difficile opération d'évacuation des douze enfants et de leur entraîneur coincés dans une grotte en Thaïlande depuis 15 jours a débuté ce dimanche. Six d'entre eux ont déjà été extraits sains et saufs de la grotte, selon les informations de l'AFP.

Le premier garçon a été sauvé à 17h40 heure locale (12h40 à Paris), a annoncé le chef de l'opération de sauvetage.

Ils ont été évacués à bord d'ambulances puis d'hélicoptères en direction de l'hôpital de Chiang Rai.

Six boys have now left the cave, according to a senior member of the rescue team pic.twitter.com/wNqIhebyKp — Sky News (@SkyNews) 8 juillet 2018

Видео из тайской пещеры Тхам Луанг, где в данный момент проходит спасательная операция. На поверхность вывели двоих школьников. Они истощены, но их жизням ничего не угрожает pic.twitter.com/9vFI88iqYi — НТВ (@ntvru) 8 juillet 2018

90 plongeurs, 50 étrangers et 40 thaïlandais, sont impliqués dans l'opération de sauvetage, a annoncé Reuters se référant à l'équipe de sauveteurs. Les secouristes ont prévenu que les enfants sortiraient «un par un», et que cela prendrait au total «deux à trois jours», mais l'évacuation s'est révélée plus rapide que prévu.

A helicopter flies from #ThamLuang cave complex towards Chiang Rai's city centre following reports of first two boys successfully evacuated. They'll be sent to a hospital for medical care https://t.co/Nz93mYEwJj pic.twitter.com/WVRlAFlSMX — Pichayada P. (@PichayadaCNA) 8 juillet 2018

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.