La libération de l'ex-Président brésilien Lula ordonnée par une cour d'appel

Une cour d'appel brésilienne a ordonné dimanche la libération de l'ancien Président de la République Luiz Inacio Lula da Silva, condamné pour corruption, qui pourrait sortir de prison dans les prochaines heures.

© Fotolia / Thodonal Les politiciens sont aussi des hommes: les vices qui leur ont coûté cher

L'ordre stipule que la libération doit avoir lieu «selon le régime d'urgence en date d'aujourd'hui, sur présentation de cet ordre à l'autorité policière présente au siège de la Police Fédérale de Curitiba», où Lula est emprisonné.

La décision a été rendue par un juge de la Cour régionale de la 4ème Région (TRF-4), à Porte Alegre. Le magistrat a motivé sa décision par le fait que Lula était pré-candidat aux élections présidentielles qui se tiendront en octobre 2018.

En janvier 2018, l'ancien Président brésilien Lula da Silva a été condamné en appel à 12 ans et un mois de prison dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent et a été incarcéré le 7 avril. M.da Silva a été reconnu coupable d'avoir accepté 3,7 millions de réals brésiliens (environ un million d'euros) de l'entreprise d'ingénierie OAS en remerciement de son intervention pour l'attribution de contrats à la compagnie pétrolière publique Petrobras.