L’opération de sauvetage des enfants de la grotte en Thaïlande désormais sous le secret?

Il existe un plan B pour sauver les enfants encore bloqués dans la grotte en Thaïlande

Le régime de discrétion a été annoncé lundi matin pour les participants à l'opération d'évacuation des enfants de la grotte thaïlandaise de Tham Luang par le quartier général intégré de l'opération, indique le journal Thai Rat.

Il est désormais strictement interdit aux secouristes travaillant dans toutes les zones de l'opération de partager sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que de diffuser aux journalistes sans permission spéciale, des images de l'opération.

L'ordre, signé par le chef de l'opération de sauvetage Narongsak Osottanakorn, stipule que toute unité ayant permis une fuite d'images ou vidéos de l'opération fera face à de strictes mesures disciplinaires.

Après que les premiers enfants ont été extraits de la grotte dimanche, l'opération de sauvetage a repris lundi matin à 11h00 (07h00 heure de Paris). Lors d'un point presse, les responsables de l'opération ont expliqué aux journalistes que les mesures de discrétion annoncées avaient essentiellement pour objectif de mettre fin à la diffusion de désinformation.

«Hier, nous avons vu se répandre dans plusieurs médias et réseaux sociaux une nouvelle selon laquelle six enfants avaient été évacués, tandis qu'il n'étaient que quatre à avoir regagné l'air libre», a précisé un représentant du quartier général.

De même, il a rappelé aux journalistes qu'il était inadmissible de lancer des drones dans les alentours de la grotte parce qu'ils pouvaient créer des interférences dans le travail des pilotes des hélicoptères.

Les sauveteurs thaïlandais ont commencé l'extraction des 12 jeunes joueurs de football et de leur entraîneur dimanche matin à 10h00 (05h00 heure de Paris). 90 plongeurs, 50 étrangers et 40 thaïlandais, sont impliqués dans l'opération de sauvetage.

A l'issue de la première phase de l'évacuation des enfants, quatre enfants en ont été extraits et hospitalisé, a déclaré le chef de l'opération de sauvetage Narongsak Osottanakorn. La deuxième étape de l'opération a fini par l'évacuation de quatre enfants de plus, toujours selon M.Osottanakorn. La troisième étape commencerait mardi, a-t-il précisé.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.