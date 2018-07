La vidéo du test du mini sous-marin pour les enfants en Thaïlande publiée

Le fondateur des sociétés Space X et Tesla, Elon Musk, a publié sur sa page Twitter des images de tests d'un mini sous-marin qu'il propose de mettre à la disposition des secouristes pour sauver les jeunes joueurs de football qui restent bloqués dans une grotte en Thaïlande avec leur entraîneur depuis plus de quinze jours.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.​

Toutefois, les autorités thaïlandaises n'ont adressé pour le moment aucune demande officielle à Elon Musk.

L'appareil a été conçu à base de pièces du lanceur Falcon 9 mis au point par sa société Space X. Les tests du mini sous-marin destiné à transporter les enfants vers la sortie ont été effectués dans une piscine. L'un des plongeurs tire l'appareil derrière lui, tandis qu'un autre le pousse devant lui, l'appareil n'étant pas motorisé.

Elon Musk avait précédemment déclaré que le mini sous-marin pourrait reprendre les tubes qui servent à faire transiter l'oxygène liquide en direction des réservoirs des fusées parce qu'ils sont extrêmement résistants, assez légers et assez petits pour passer dans les endroits les plus étroits.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.​

Les sauveteurs thaïlandais ont commencé l'extraction des 12 jeunes joueurs de football et de leur entraîneur dimanche matin à 10h00 (05h00 heure de Paris). 90 plongeurs, 50 étrangers et 40 thaïlandais, sont impliqués dans l'opération de sauvetage.

À l'issue des deux phases de l'évacuation, dimanche et lundi, dans la grotte thaïlandaise de Tham Luang, huit enfants en ont été extraits en tout, selon Narongsak Osottanakorn, le chef de l'opération de sauvetage

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes.