L’avenir à court terme du bitcoin expliqué par des analystes

Le cours du bitcoin , la cryptomonnaie la plus populaire, continuera certainement d'augmenter cette semaine, mais modérément, estiment les experts interrogés. Prochainement, un Bitcoin pourrait valoir plus de 7.000 dollars.

© Sputnik . Evgeny Biyatov Le bitcoin plonge sous les 6.000 USD, une première depuis novembre

Selon le site CoinMarketCap, qui évalue le prix moyen de la cryptomonnaie sur plus de 20 places boursières, à l'issue des échanges de dimanche le bitcoin a augmenté de 3,74% pour atteindre 6.874 dollars. A la plus grande bourse de cryptomonnaies, Binance, le bitcoin a enregistré une hausse de 3,32%, jusqu'à 6.748 dollars.

Des transactions artificielles

Plusieurs experts ont pointé la diminution de l'intérêt pour les transactions autour du bitcoin de la part de certains investisseurs et la probabilité de «transactions artificielles» de la cryptomonnaie.

«Les investisseurs particuliers perdent leur intérêt pour le marché, tandis qu'il grandit du côté des investisseurs institutionnels», explique Igor Zartdinov, chef de la société Enigma et cofondateur du fonds de cryptomonnaie ICG.

A titre d'exemple, le fonds européen d'investissement a annoncé qu'il allait commencer à travailler avec les cryptomonnaies, la Suisse planche actuellement sur la proposition de comptes bancaires aux compagnies qui travaillent dans le secteur des cryptomonnaies, alors que Malte étudie la régulation de l'industrie blockchain.

Constantin Ordov, professeur à la chaire de gestion financière de l'Université russe d'économie Plekhanov, évoque la probabilité de transactions artificielles. «Le calme apparent sur le marché du bitcoin est un excellent camouflage pour l'ampleur réelle des opérations avec les cryptomonnaies. Ces derniers jours, les cotations du bitcoin se sont limitées à l'intervalle 6.400-6.800 dollars», dit-il.

L'analyste d'Alpari Vladislav Antonov est du même avis. «Il n'y a pas d'acheteurs, sinon le prix dépasserait déjà 8.000 dollars. Je pense que les acteurs impliqués se servent des tirs vers le haut (via des robots) pour intimider les vendeurs afin que ces derniers ne vendent pas agressivement de bitcoins», pense-t-il.

Une hausse modérée

Igor Doganov, analyste en chef de Tokenbox et gestionnaire de portefeuille chez The Token Fund, note que la semaine dernière a connu «des tentatives de s'affirmer au niveau atteint pendant le recul», et que le prix du bitcoin s'est approché du niveau de résistance de 6.800 dollars.

C'est également l'avis de Vladislav Antonov. «Selon les estimations d'Alpari, le marché ne sera pas prêt pour un rallye au-dessus de 7.000 dollars avant le 17 juillet… Le prix a buté sur la résistance de 6.800 dollars — le maximum du 20 juin. Pour s'envoler vers 7.800 dollars et plus, le prix doit être corrigé», estime l'expert.

© Sputnik . Evgeny Biyatov Aucun lien entre la chute actuelle du bitcoin et la nouvelle enquête de la Justice US?

Igor Zartdinov souligne que le marché des cryptomonnaies affiche actuellement une «certaine stabilité, même si c'est à un niveau relativement bas de 6.700 dollars le BTC». «Si, à la fin de l'année dernière, le prix normal du bitcoin était de 12.000-14.000 dollars, aujourd'hui c'est deux fois moins, il ne faut donc pas chercher un juste prix. Il y a un prix pour lequel on est prêt à acheter ou à vendre, et le prix actuel le reflète», déclare-t-il.

«Maintenant, le marché a la possibilité de dépasser la barre des 7.000 dollars le bitcoin pour atteindre l'objectif de 7.500 dollars. Mais il faut garder la main sur le pouls parce que le marché reste fragile, et qu'en cas de léger mouvement négatif tout le monde se met à vendre à découvert parce que le bitcoin n'est pas encore sorti de la tendance à la baisse», ajoute l'expert.

C'est ce que pense également Timofeï Fortounatov, directeur de communication de Tugush Blockchain: «Le bitcoin a toutes les chances de maintenir sa prudente ascension dans les jours à venir».

«Je pense que les utilisateurs ont commencé à recevoir plus calmement les nouvelles négatives sur le marché, les considérant comme un prétexte pour réfléchir et non pour paniquer. Sachant que la montée du bitcoin au-dessus de 6.500 dollars en début de semaine dernière a laissé espérer poursuite de la dynamique positive… Je pense que cette tendance latérale a toutes les chances de se maintenir cette semaine en l'absence de quelconques informations très positives ou négatives sur le marché», dit-il.

Le pronostic de Constantin Ordov est moins positif. Selon lui, peu de choses indiquent pour l'instant une hausse prochaine du prix du bitcoin. «Cette semaine pourrait se poursuivre par une consolidation pour le bitcoin, mais en-dessous de 6.400 dollars, car la barres de 6.700-6.800 dollars ne pourra pas être franchie», suppose-t-il.