Une jeune pilote conquiert Instagram avec de beaux paysages et pas seulement (photos)

La Néozélandaise Aimee Burn, 20 ans, qui pilote des avions depuis plusieurs années, aime survoler des volcans actifs et publier des photos à couper le souffle sur son compte Instagram qui a déjà plus de 21.000 abonnés, a annoncé le journal Daily Star.

Ses fans peuvent ainsi admirer les paysages pittoresques capturés aux alentours des volcans Tongariro, Ngauruhoe et Ruapehu.

«Je suis littéralement payée pour voler autour de ces trois beaux volcans actifs, ce paysage ne fatigue jamais et pour moi ce n’est pas un travail, je fais tout simplement ce que j’aime», a indiqué la pilote citée par Daily Star.

Héritière, comme elle le prétend, des gènes de son père, un fan des voitures, Aimee adore les avions depuis qu’elle a entendu le son d’un moteur d’avion à l’âge de 12 ans.

Elle a alors juré de devenir pilote et son rêve s’est réalisé.

«Le temps est très capricieux près des montagnes et peut changer rapidement. Un nouveau jour de vol ne ressemble jamais au précédent ce qui rend mon travail très intéressant et passionnant», note Aimee Burn.

A présent, cette jolie blonde essaie de prouver à ses fans sur Instagram que devenir pilote est une mission tout à fait réalisable pour n’importe quelle jeune personne, qu’elle soit homme ou femme. C’est notamment pour cette raison qu’elle publie ses photos impressionnantes.

«Il y a encore beaucoup de vieilles croyances selon lesquelles vous devez être un génie en maths et en physique pour devenir un pilote, mais ce n'est absolument pas vrai», précise-t-elle.

Aimee a effectué son premier vol à l’âge de 15 ans et a appris à piloter un an plus tard, en été 2014. Elle a obtenu son permis de pilote d’aviation civile à l’âge de 18 ans et devenue instructeur l’année suivante. En janvier dernier, elle a trouvé son premier travail qui consiste à effectuer des vols panoramiques.

«Je pense que la partie préférée de mon travail est de pouvoir remonter le moral à quelqu'un, tout simplement en faisant ce que j'aime, en volant. Quoi que vous fassiez dans la vie, surtout pendant votre travail, assurez-vous que cela vous rend heureux», conclut la jeune pilote.