«Un bon vieux mantra»: Moscou réagit aux accusations de Londres sur Amesbury

Moscou a qualifié de «bon vieux mantra» les accusations portées par Londres contre la Russie après la mort de la Britannique Dawn Sturgess, intoxiquée à Amesbury après avoir été exposée à une «substance inconnue» selon la police.

«Les déclarations de Gavin Williamson selon lesquelles la Russie serait impliquée dans la mort de Dawn Sturgess sont un bon vieux mantra au sujet "ce sont les Russes qui l'ont fait". Ne serait-il mieux si vous faites quelque chose d'autre? Par exemple, si vous menez une soigneuse enquête de l'incident?», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Twitter.

© REUTERS / Henry Nicholls La Défense UK rend la Russie responsable du décès de la femme intoxiquée à Amesbury

Fidèle à la tradition établie pendant l'affaire de Salisbury, le ministre britannique de la Défense Gavin Williamson a accusé lundi la Russie de la mort de la Britannique Dawn Sturgess, intoxiquée à Amesbury et décédée dimanche à l'hôpital.

Dawn Sturgess, 44 ans, et Charlie Rowley, 45 ans, ont été retrouvés inconscients le 30 juin dernier dans une habitation dans la ville d'Amesbury, située à une dizaine de kilomètres de Salisbury, dans le Wiltshire. Selon la police, qui a annoncé la mort de Mme Sturgess, M.Rowley se trouve toujours dans un état critique.

Amesbury est une ville voisine de Salisbury, où, le 4 mars dernier, l'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière leur empoisonnement. La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Sergueï Skripal et sa fille ont quitté l'hôpital.