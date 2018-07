Trump sur le discours de Macron: «Je n’ai aucune idée de ce qu’il a dit»

Rencontrant son homologue français à Bruxelles, Donald Trump s’est permis de lancer une blague, provocant les rires des journalistes.

Réuni avec Emmanuel Macron en marge du sommet de l’Otan, Donald Trump l’a qualifié d’ami et a pointé un partenariat réussi entre les États-Unis et la France. Pour sa part, le dirigeant français a rappelé dans sa langue maternelle qu’il y a à peu près un an, Trump et sa délégation avaient assisté à la fête nationale et que depuis ils n’avaient pas cessé d’échanger de manière régulière.

«Merci, Donald», a dit M.Macron sur un ton sérieux et officiel.

«Ça sonnait magnifiquement bien, mais je n’ai aucune idée de ce qu’il a dit», a alors répondu Trump, provoquant des éclats de rire. Après cette réplique, Emmanuel Macron a traduit ses propos.