Un attentat-suicide fait des morts et des blessés à Kaboul

Un terroriste s'est fait exploser dimanche, vers 16h30 (12h30 UTC), dans le quartier de l'ancien palais royal de Darulaman à Kaboul, en Afghanistan, tuant ou blessant au moins 10 personnes, a annoncé un représentant de la police, Hashmat Stanikzai.

D'après la chaîne de télévision Tolo News, l'explosion a retenti près du ministère afghan de la Réhabilitation rurale et du Développement.

Selon le porte-parole du ministère, Fraidoon Azhand, cité par AFP, l'attaque a été effectuée quand les employés quittaient l'édifice pour rentrer chez eux. Six personnes ont été tuées et 12 autres blessées, d'après Fraidoon Azhand. Ces informations n'ont pas encore été confirmées.

Le 11 juin, au moins 13 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine blessées dans une explosion qui s'est produite à proximité du même ministère au moment où les employés rentraient chez eux en raison du ramadan. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste Daech*.

L'Onu a annoncé dimanche que le nombre de civils tués en Afghanistan avait atteint un record de 1.692 morts au premier semestre 2018, malgré un cessez-le-feu de trois jours en juin entre le gouvernement afghan et les talibans. Selon l'Onu, ces derniers temps, les attentats-suicides revendiqués par Daech* se multiplient dans ce pays. Kaboul et la province du Nangarhâr, dans l'est, ont été les plus touchées.

*Organisation terroriste interdite en Russie