Poutine parle de son travail pour les services secrets lors du sommet avec Trump

Les allégations selon lesquelles la Russie aurait influé sur la présidentielle américaine en 2016 sont infondées, ce sont les services secrets qui ont fabriqué ce dossier, a estimé le Président russe Vladimir Poutine à l’issue des entretiens avec son homologue américain Donald Trump à Helsinki.

«J'ai aussi travaillé pour les services secrets et je sais bien comment on fabrique ces dossiers», a indiqué M.Poutine.

© Sputnik . Alexey Nikolski EN DIRECT Sommet Trump-Poutine à Helsinki

Les deux chambres du Congrès américain et le procureur spécial Robert Muller mènent depuis plus d’un an des enquêtes concernant l'«ingérence russe» dans la présidentielle aux États-Unis remportée par Donald Trump. Les médias publient régulièrement des informations, provenant de sources anonymes, concernant des contacts des membres de l'équipe Trump avec des officiels et des hommes d’affaires russes. Toutefois, aucune preuve tangible n’a encore été présentée.

La Russie a plusieurs fois démenti toutes les allégations selon lesquelles elle aurait influencé la présidentielle américaine ou les élections dans d’autres pays. Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov les a qualifiées d'«absolument infondées». Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a aussi noté qu’il n’existe aucune preuve qui pourrait confirmer cette hypothèse.

M.Poutine avait déjà déclaré que ce dossier relevait de la vie politique intérieure des États-Unis avant d’espérer que l’enquête serait close et que les deux pays pourraient améliorer leurs relations.