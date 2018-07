Le Japon et l'UE signent un accord de libre-échange historique

L’Union européenne et le Japon ont signé mardi un accord de libre-échange qui permettra de créer l'un des plus grands blocs économiques avec un PIB équivalant à environ 30% du total mondial.

À l'issue du sommet avec la participation du président du Conseil européen, Donald Tusk, et celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, les parties japonaise et européenne ont signé un important accord de libre-échange entre Tokyo et Bruxelles.

Selon le document approuvé, le Japon supprimera les droits de douane sur 94% des marchandises en provenance de l'UE, y compris des produits d’alimentation, ce qui réduira les prix des fromages européens, du vin et du porc sur le marché japonais.

Les pays européens, à leur tour, éliminent les droits de douane sur 99% des marchandises importées du Japon, en particulier les voitures et l'électronique grand public, ce qui se produira respectivement huit et six ans après l'entrée en vigueur de l’accord.

L'accord UE-Japon enverra un «signal fort au monde» en réaction au protectionnisme américain, avait récemment déclaré la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmstrom.

Il est prévu que le document sera ratifié en mars de l'année prochaine, lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne.

Détails à suivre