Au bout de 3 ans, le Pentagone serait prêt à renouer avec le ministère russe de la Défense

Après l'entrevue de lundi à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l’agence Reuters a évoqué la reprise des discussions entre le secrétaire américain à la Défense James Mattis et le ministre russe de la Défense russe Sergueï Choïgou, rompues en 2015. Le Pentagone refuse pourtant de commenter cette information.

James Mattis, le secrétaire américain à la Défense, n'est pas hostile à la reprise de discussions avec son homologue russe Sergueï Choïgou, annonce Reuters en se référant à des sources officielles à Washington.

© Sputnik . Sergei Guneev Trump dresse le bilan de sa rencontre avec Poutine à Helsinki

La source de l'agence ne précise pas s'il pourrait s'agir d'un tête-à-tête ou de discussions téléphoniques, mais note que la reprise des discussions a été évoquée après l'entrevue controversée de lundi à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sommet au cours duquel ils se sont efforcés de tirer un trait sur plusieurs années de tensions.

Le Pentagone a pourtant refusé de commenter cette information.

«Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire à ce sujet, mais si quelque chose change, nous vous le ferons savoir», a déclaré un porte-parole du Pentagone interrogé par Sputnik.

Les chefs des départements de la Défense de la Russie et des États-Unis ne se sont plus entretenus en personne depuis trois ans. En septembre 2015, Sergueï Choïgou et l'ancien chef du Pentagone, Ashton Carter, avaient discuté par téléphone de la Syrie. Depuis 2015, les discussions militaires américano-russes ont lieu entre Joseph Dunford et Valéry Guérassimov, les chefs d'état-major des armées des deux pays. Les deux généraux se sont entretenus par téléphone le 14 juin et en personne à Helsinki le 8 juin. Il s'agissait de leur troisième entrevue.