Les citoyens US doutent de l’efficacité des sanctions antirusses

Presque la moitié (45%) des Américains n'estiment pas que les sanctions antirusses sont efficaces, selon le sondage de Rasmussen Reports effectué les 11 et 12 juillet en ligne et par téléphone auprès d'un millier de citoyens majeurs. Par ailleurs, 15% ont indiqué que ces mesures n'étaient «pas du tout efficaces».

L'avis, selon lequel les sanctions sont efficaces, est partagé par 46% personnes interrogées, dont 11% les ont qualifiées de «très efficaces».

Les États-Unis ont introduit des sanctions contre la Russie en 2014 à cause de la situation autour de l'Ukraine et de la Crimée. Le premier train de sanctions prévoyait le gel des actifs et l'introduction des restrictions de visa pour des personnes inscrites sur une liste noire. Le 17 juillet le Congrès américain a annoncé de nouvelles mesures restrictives contre la Russie. Moscou a, à son tour, adopté des mesures de riposte et a entamé la politique de la substitution des importations en indiquant que le langage des sanctions était contreproductif.