Poutine: nous réagirons «de manière cohérente» aux actions agressives menaçant la Russie

Le Président russe a fait savoir que la Russie prendrait des mesures pour répondre aux actions agressives la menaçant, à savoir au déploiement de bases militaires de l'Otan près des frontières russes.

«La clé pour garantir la sécurité et la stabilité en Europe est d'élargir la coopération, de restaurer la confiance et ne pas déployer de nouvelles bases et d'infrastructures militaires de l'Otan aux frontières russes, ce qui se passe actuellement», a-t-il déclaré lors d'une réunion des ambassadeurs et des représentants permanents russes organisée au ministère russe des Affaires étrangères.

Et de conclure:

«Nous réagirons de manière cohérente à de telles démarches agressives qui présentant une menace directe pour la Russie. Nos partenaires qui jouent à détériorer [nos relations, ndlr] et qui cherchent à placer, y compris, par exemple, l'Ukraine ou la Géorgie, sur l'orbite militaire de l'Alliance, devraient penser aux éventuelles conséquences de cette politique irresponsable.»

Après avoir rencontré le Premier ministre géorgien Mamuka Bakhtadze à Bruxelles, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a déclaré qu'ils avaient discuté de la coopération de l'Alliance avec la Géorgie, et notamment des questions de sécurité dans la région de la mer Noire.