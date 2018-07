Le pays le plus peuplé du monde appellerait à enfanter pour des bénéfices financiers

En Chine, le gouvernement cherche à promouvoir le planning familial et le désir d'avoir des enfants au niveau régional en accordant aux familles des prestations sociales supplémentaires pour provoquer une hausse du taux de natalité et niveler le vieillissement de la population active, relate le site d'actualités China.org.

Ainsi, 31 provinces, régions et municipalités partout dans le pays ont accordé aux jeunes mères des congés prolongés, allant de 138 à 158 jours. Les mères, assurent les autorités, seront payées pendant toute cette période. Les pères, quant à eux, ont également droit à des congés de paternité allant de 15 à 30 jours en moyenne.

Hormis les congés de maternité plus longs, les allocations supplémentaires accordées aux familles ayant un deuxième enfant comprennent des allocations financières et des services médicaux.

À Shihezi, une ville de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, les mères qui ont un deuxième enfant recevront des subventions d'une valeur de 1.000 yuans (environ 126 euros). La ville offrira également des subventions aux familles ayant un deuxième enfant pour favoriser l'allaitement jusqu'à trois ans.

Xiantao, dans la province centrale du Hubei, fournit des services de santé reproductive subventionnés aux mères qui ont un deuxième enfant. Et la province du Liaoning dans le nord-est du pays envisage d'adopter des politiques qui récompensent les familles qui choisissent d'avoir un deuxième enfant, selon une directive publiée par le gouvernement provincial le mois dernier.

La politique de l'enfant unique n'a été adoptée qu'en 1979, lorsque la population chinoise a dépassé le seuil de 800 millions de personnes. 5 ans plus tard, les autorités ont assoupli la politique pour les 55 minorités ethniques du pays, et ont autorisé à avoir deux enfants à certaines familles dans le milieu rural et aux couples où le mari et la femme étaient issus de familles où ils étaient enfants uniques. Enfin, l'assouplissement de la politique de l'enfant unique avait commencé en 2013, lorsque des couples dans lesquels au moins un parent était enfant unique, étaient autorisés à avoir deux enfants.