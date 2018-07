Le pays «capable» de provoquer la Troisième Guerre mondiale rétorque à Trump

Le gouvernement du Monténégro n’a pas laissé sans réponse la déclaration de Donald Trump qui a qualifié ce pays de «très agressif».

«Le Monténégro est fier de son histoire, de ses traditions et de sa politique pacifique qui l’a conduit à être un pays stabilisateur dans la région et le seul État dont le territoire n’a pas connu de guerre lors de la chute de l’ex-Yougoslavie», dit le cabinet des ministres dans un communiqué.

Et de rappeler que le Monténégro a été le premier État européen à résister au fascisme et qu’aujourd’hui en tant que nouveau membre de l’Otan et candidat à l’adhésion à l’UE il contribue à la paix et à la stabilité non seulement sur le continent européen, mais partout dans le monde, y compris conjointement avec les militaires américains en Afghanistan. «Nous fondons des relations amicales et n’en avons perdu aucune, mais en même temps nous sommes prêts à défendre avec courage et résolution nos intérêts nationaux, et le ferons», insiste le gouvernement.

© AP Photo / Evan Vucci Trump désigne le pays capable de provoquer la Troisième guerre mondiale

Comme il a été en outre souligné, ce qui importe dans le monde moderne n’est pas d’être grand ou petit mais à quel point tenir aux valeurs de liberté, de solidarité et de démocratie.

Rappelons que dans une interview à Fox News, le Président américain Donald Trump a déclaré que «le Monténégro est un tout petit pays avec des gens très forts, très agressifs», en laissant entendre que cette agressivité pourrait déclencher «la Troisième Guerre mondiale» si les autres membres de l'Alliance atlantique devaient venir prendre sa défense.