Un cessez-le-feu global aurait été proclamé dans le gouvernorat syrien de Quneitra

Un accord de cessez-le-feu global dans le gouvernorat de Quneitra a été conclu dans le cadre d’une entente portant sur l'établissement d'une trêve et le retrait de groupes armés, a annoncé à Sputnik une source au sein des services de sécurité syriens.

«Une entente prévoyant un cessez-le-feu global et immédiat sur tous les fronts de Quneitra et le retour de l’armée syrienne sur toutes ses positions définies par l’accord de 1974 [sur le désengagement entre Israël et la Syrie, ndlr] a été conclue», précise l’interlocuteur de l’agence.

Et de préciser que cette décision a été adoptée dans le contexte de l’évacuation vers Idlib des radicaux intransigeants et du rétablissement du statut de ceux qui ont accepté de déposer les armes et passer la procédure de réhabilitation.

La sortie du premier groupe de radicaux est prévue dans la nuit de jeudi à vendredi et se déroulera sur trois jours.