Poutine annonce des changements dans la politique étrangère russe

La politique étrangère russe devrait être plus orientée vers l'économie sur fond de montée du protectionnisme sur la scène internationale. C'est ce qu'a annoncé Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec les ambassadeurs russes et qui s'est tenue le 19 juillet au ministère des Affaires étrangères.

Selon le locataire du Kremlin, les principes de la concurrence et de l'ouverture du marché ont tendance à être substitués au protectionnisme alors que l'intérêt économique cède à l'idéologie et à la pression politique. Les rapports économiques et la liberté d'entreprendre seraient quant à eux de plus en plus politisés.

«Dans ce contexte, la politique extérieure russe devrait au contraire devenir plus orientée vers l'économie et être plus rationnelle», a déclaré le Président russe.

Le porte-parole du Kremlin a affirmé en mars dernier que la politique étrangère devait viser à assurer des conditions confortables pour résoudre des problèmes intérieurs.

À la mi-mars, Vladimir Poutine a désigné les priorités de son quatrième mandat, définissant la politique intérieure comme la plus importante. Il a déclaré que la primauté de son action irait vers la croissance de l'économie russe tout en mettant l'accent sur l'innovation.