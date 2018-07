Ambassadeur russe à Paris: la position de la France sur la Syrie évolue vers le réalisme

L’attitude des autorités françaises sur la question syrienne a évolué vers plus de réalisme, a déclaré l’ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov dans son commentaire à Sputnik.

«Le dialogue bilatéral avec Paris au sujet de la Syrie n’a pas cessé et se poursuit même aujourd’hui. D’ailleurs, sur une base assez régulière. Les rencontres entre les Présidents russe et français tenues en mai et en juillet y ont donné une nouvelle impulsion. Nous estimons que ces derniers temps la position française sur la Syrie a évolué dans son ensemble vers plus de réalisme», a-t-il expliqué.