Le député du parti Alternative pour l’Allemagne Alexander Gauland a fustigé Angela Merkel pour «s’être inclinée devant les intérêts américains» dans la question des sanctions antirusses, «dénuées de sens et nuisibles à l'économie de deux pays».

Le fondateur du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) et député au Bundestag Alexander Gauland a qualifié les sanctions antirusses de «dénuées de sens et nuisibles» autant pour l'économie allemande et que pour la russe.

«Les sanctions sont dénuées de sens et nuisibles à l'économie de nos deux pays. De nombreuses associations professionnelles allemandes en parlent également. Malheureusement, Angela Merkel s'est inclinée devant les intérêts américains et ignore les conséquences négatives de cette politique pour l'économie de notre pays ainsi que pour les relations bilatérales entre la Russie et l'Allemagne», a déclaré M.Gauland aux Izvestia.

Il a noté que «l'Allemagne avait toujours réussi quand elle maintenait de bonnes relations avec la Russie», ajoutant que Moscou était un partenaire important en matière de sécurité.

Selon le député, l'Allemagne devrait maintenir des relations avec les États-Unis, mais les relations avec la Russie devraient être similaires.

Auparavant, un ancien sénateur italien Roberto Mura avait déclaré que les mesures restrictives à l'encontre de la Russie avaient causé des pertes considérables à l'économie italienne, à hauteur de sept millions d'euros par jour.