Plus d'une centaine de morts dans les attentats de Daech dans le sud de la Syrie

Le bilan des puissantes attaques qui ont frappé mercredi la ville syrienne de Soueïda et ont été revendiquées par Daech*, a été largement revisé à la hausse: plus de 100 personnes y ont trouvé la mort et 178 autres ont été blessées, a appris Sputnik de sources informées.

Le bilan des explosions survenues mercredi à Soueïda, dans le sud de la Syrie, ne cesse de s'alourdir. Les attaques ont coûté la vie à plus d'une centaine de personnes et fait plus de 170 blessés, a annoncé à Sputnik une source au sein des forces de police.

«Le nombre de morts dans l'explosion et les attaques à Soueïda et dans sa banlieue a atteint le chiffre de 100. 176 personnes ont été blessées», a précisé la source.

Selon les dernières informations disponibles fournies par les services médicaux, les attaques ont fait 144 morts et 178 blessés.

Les attentants ont été revendiqués par Daech*, a signalé l'AFP, se référant à l'agence de propagande du groupe terroriste.

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné les attentats de Soueïda et constaté que les terroristes «recouraient à un déchaînement de violence contre la population civile parce qu'ils comprenaient avec désespoir que leur défaite est proche» puisque les troupes gouvernementales avancent.

«Nous condamnons avec la plus grande sévérité de telles atrocités et exprimons nos condoléances aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés», a déclaré le ministère.

La ville syrienne de Soueïda a été mercredi matin le théâtre d'une série d'attaques. Un kamikaze s'est fait exploser près d'un marché. L'armée syrienne est parvenue à éliminer quatre des six kamikazes appartenant à Daech* avant qu'ils ne puissent faire exploser d'autres bombes. Une nouvelle explosion s'est par la suite produite dans un autre quartier de cette ville située à 92 km de Damas.

Les attentats ont été d'ailleurs accompagnés par des attaques de bandes terroristes contre des localités environnantes.

*Organisation terroriste interdite en Russie