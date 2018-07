Assad: la Russie pour longtemps en Syrie, pas seulement pour lutter contre le terrorisme

L'équilibre politique dans le monde nécessite que la Russie maintienne sa présence en Syrie, même après la victoire définitive sur le terrorisme dans le pays, estime le Président syrien.

«La présence des forces armées russes est nécessaire pour la stabilité dans notre région, au moins au Moyen-Orient, jusqu'à ce que l'équilibre politique dans le monde soit rétabli. Peut-être que cela n'arrivera-t-il pas, nous ne le savons pas. C'est pourquoi cette présence est importante et nécessaire», a indiqué le Président.

Selon lui, l’accord sur l’utilisation de la base de Hmeimim a été conclu entre Damas et Moscou pour plus de 40 ans ce qui prouve que la Russie est venue en Syrie non seulement pour combattre le terrorisme mais aussi pour restaurer l'équilibre politique et militaire dans le monde.

«La Russie n'est pas un petit pays, c'est une grande force. Par conséquent, elle a un devoir envers le monde entier. Et elle est responsable du monde entier», a ajouté M.Assad.

«Peut-être qu'ils [les Russes, ndlr.] n'ont pas le désir d'être impliqués d'un point de vue militaire, mais la réalité est telle que parfois elle oblige à choisir d'avancer dans certaines directions», a-t-il conclu.