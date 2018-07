Israélien tué en Cisjordanie, Tsahal à l’affût

Un Israélien de 31 ans est décédé après une attaque au couteau perpétrée jeudi soir dans une colonie israélienne près de Ramallah, en Cisjordanie, par un jeune Palestinien de 17 ans a annoncé dans la nuit l'hôpital où la victime était soignée. Deux autres personnes blessées sont hors danger. L'assaillant a été qualifié de «terroriste» par Tsahal.

«Un terroriste s'est infiltré [dans la colonie, ndlr] d'Adam et a blessé au couteau trois civils, avant d'être tué par balle», a déclaré aux journalistes le porte-parole de Tsahal Jonathan Conricus.

Il a précisé qu'il avait été tué par balle par un civil qui passait dans la rue et avait été témoin de l'attaque.

Suite à cette attaque, l'armée israélienne a envoyé deux bataillions d'infanterie supplémentaires en Cisjordanie afin de prévenir de nouveaux «attentats».

L'attaque de jeudi est intervenue sur fond de violences récurrentes entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens dans la bande de Gaza.

Au moins 153 Palestiniens ont été tués et plus de 13.000 autres blessés ou intoxiqués aux gaz dans les affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens depuis le 30 mars dernier. Le 14 mai dernier, les violences étaient montées d'un cran et plus de 60 Palestiniens avaient été tués. La manifestation du 14 mai s'était déroulée dans la bande de Gaza à l'occasion de l'inauguration l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.