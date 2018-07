Migration en Algérie: une députée crie à la «catastrophe»

La présidente du Parti de l'équité et de la proclamation (PEP), Naïma Salhi, s'est prononcée sur la chaîne de télévision arabophone El Bilad TV sur l'immigration à partir des pays d'Afrique subsaharienne vers l'Algérie.

«Avant, on était un pays de transit, par lequel ces africains passaient pour arriver en Europe, mais maintenant on est devenu un pays de résidence, et ces africains ramènent avec eux les maladies et la sorcellerie», a-t-elle lancé, en ajoutant qu'elle avait déjà demandé à l'ex-premier ministre Abdelmadjid Tebboune de prévenir «cette catastrophe».

Ses propos ont été qualifiés de «racistes» par certains médias algériens qui ont rappelé que ce n'était pas la première fois que Naïma Salhi s'en prenait aux migrants. Durant l'été 2017, elle avait lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour demander le renvoi des migrants se trouvant en Algérie dans leurs pays d'origine.