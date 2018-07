Le secrétaire au Foreign Office va promouvoir «l'âge d'or» des relations avec la Chine

Le développement du libre-échange et des investissements face au protectionnisme commercial des États-Unis sera au centre du 9e Dialogue stratégique entre la Chine et le Royaume-Uni à Pékin où le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt se rend lundi en visite officielle. Sputnik en a discuté avec des politologues russe et chinois.

La visite en Chine du ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt pour participer au Dialogue stratégique entre la Chine et le Royaume-Uni, peu après sa prise de fonctions, illustre la grande importance que Londres attache au développement des relations bilatérales, a estimé dans un entretien accordé à Sputnik Kira Godovaniouk, de l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de Russie.

«Il s'agit évidemment de discuter des perspectives de coopération sino-britannique dans le contexte de l'incertitude résultant du Brexit et sur fond de guerres commerciales avec les États-Unis. […] Somme toute, il serait question de faire avancer "l'âge d'or" des relations bilatérales dans cette situation turbulente», a supposé l'interlocutrice de l'agence.

La Chine ne cesse d'insister sur l'importance de sa coopération avec le Royaume-Uni dans différents domaines, a indiqué dans une interview écrite pour Sputnik Liu Dian, de l'Université populaire de Chine, espérant que la visite de Jeremy Hunt à Pékin ne manquera pas de renforcer la confiance mutuelle, y compris en politique.

«Tous deux défenseurs du libre-échange, la Chine et le Royaume-Uni occupent une place particulière dans le monde. Aussi, doivent-ils envoyer un message positif sur le maintien de l'ordre international fondé sur des règles, la construction d'une économie mondiale ouverte, et l'opposition au protectionnisme et à l'unilatéralisme», a résumé l'universitaire.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, effectuera une visite officielle en Chine le 30 juillet à l'invitation du conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi.

Plus tôt cette année, la Première ministre britannique Theresa May a effectué une visite en Chine, marquant un autre cycle de réunion annuelle entre les Premiers ministres chinois et britannique. Les dirigeants des deux pays sont parvenus à des consensus importants qui consistent à faire avancer «l'âge d'or» des relations sino-britanniques.