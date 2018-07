La Grèce en deuil: le bilan des victimes des incendies s’alourdit (images)

© REUTERS / Costas Baltas Comme après un bombardement: des témoins racontent les feux en Grèce

Ανατριχιαστικό βίντεο την ώρα της φωτιάς.

Λήψη Ellia Kali #Πυρκαγια #Ματι pic.twitter.com/V9NmslJTV6 — George Lee (@Harhalas) 28 juillet 2018

Les derniers rapports indiquent que le nombre de victimes des violents feux de forêts en Grèce est de 91. Parmi les victimes de ces incendies dévastateurs du 23 juillet figurent de nombreux enfants et adolescents qui sont devenus les visages de la tragédie : des jumelles de neuf ans, un frère et une sœur de 11 et 13 ans, un adolescent de 13 ans et un nourrisson de six mois. Quatre victimes étrangères ont aussi été signalées: un jeune marié irlandais en voyage de noces, une mère et son fils polonais, et un Belge dont la fille adolescente a été sauvée, indique l'AFP.

Το χρονικό της ολιγωρίας: Δεν προχώρησαν ΠΟΤΕ σε εκκένωση στο #Μάτι επειδή πίστευαν ότι είναι "μη υλοποιήσιμη", καθώς χρειάζονταν "6 ώρες" ή "μια ολόκληρη μέρα" και εκδρομικά πούλμαν! Για αυτό δεν μπήκαν περιπολικά να ενημερώσουν τους κατοίκους! #Πυρκαγιάhttps://t.co/uYMx9iZO5c pic.twitter.com/k1YhgHJLgL — Iásonas Pipinis (@iasonaspipinis) 29 juillet 2018

​La porte-parole des pompiers, Stavroula Malliri, a pour la première fois chiffré le nombre des disparus à 25 personnes. Selon elle, 59 autres victimes retrouvées carbonisées ou noyées, en tentant de fuir en mer, avaient été identifiées dimanche soir.

Le gouvernement grec a annoncé jeudi soir avoir saisi la justice d'un «élément sérieux» pouvant indiquer que l'incendie qui a fait plus de 80 morts lundi à l'est d'Athènes était d'origine criminelle. Les pompiers ont poursuivi dimanche leur recherche des causes du sinistre, le gouvernement privilégiant une piste criminelle, relate l'AFP.

© REUTERS / Les conséquences des feux de forêts dans le sud-est de la Grèce

Les feux de forêts sont fréquents en Grèce mais cette année les conditions climatiques, avec en particulier un hiver doux et sec, ont créé des conditions particulièrement propices aux incendies. La sécheresse et les vents violents des derniers jours ont aggravé la situation. Plusieurs autoroutes et voies d'évacuation ont été bloquées par les flammes. Des centaines de sapeurs-pompiers ont essayé d'éteindre les feux, les secouristes en bateaux et en hélicoptères ont évacué les habitants des régions envahies par les flammes.