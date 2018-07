Gagner la Troisième guerre mondiale? Facile, selon The National Interest

À l’ère d’Internet et des guerres hybrides, pour remporter la victoire dans une guerre il suffira de couper les câbles sous-marins de haut débit, selon The National Interest.

En cas de guerre, la capacité à couper des câbles sous-marins vous donne une arme très puissante. Coupez les réseaux hydrophones sous-marins et vous assommez votre adversaire. Coupez les câbles Internet et vous avez l'arme ultime de déni de service, avance la revue américaine The National Interest.

Pour prouver l'efficacité de cette méthode, le média cite en exemple un événement survenu en 2015. Un séisme sous-marin en juillet 2015 a déclenché un éboulement entre les îles de Saipan et de Tinian dans les îles Mariannes du Nord. Résultat, le seul câble à fibre optique reliant l'archipel au réseau mondial a été coupé. Les services au sol du contrôle de la circulation aérienne ont été dans l'incapacité d'accueillir et d'expédier les avions, les guichets automatiques ont été fermés, les connexions Internet et téléphoniques ont été interrompues.

Selon The National Interest, si une partie belligérante veut mettre son adversaire hors de combat, elle devra tout simplement couper les câbles en haut débit soit sous l'eau, soit là où ils sortent à la surface, ces derniers endroits étant les plus vulnérables pour les attaques. Pour ce faire, il faut avoir des appareils sous-marins spéciaux.

Le média estime que la Russie est capable d'être efficace dans une guerre hybride en mer. Elle possède des appareils sous-marins modernes, une flotte de surface en cours d'intense modernisation et une infanterie marine bien entraînée. Ces éléments pris ensemble permettent de la considérer à juste titre comme un État parfaitement préparé à ce type de guerre.