Boule de feu: un avion explose à Sao Paulo, faisant un mort et 7 blessés (vidéo)

Un pilote a trouvé la mort et les six passagers ont été blessés dans le crash de l'avion bimoteur Beechcraft King Air qui devait atterrir à l'aéroport Campo de Marte, dans la ville brésilienne de Sao Paulo. Un second pilote a été secouru et transféré à l'hôpital avec des blessures graves.

Dans des vidéos diffusées par des médias locaux, on observe le moment de l'atterrissage à l'aéroport, après quoi ce petit avion conçu pour transporter jusqu'à sept passagers a été saisi par les flammes.

L'appareil assurait une liaison entre la ville de Videira, dans l'État de Santa Catarina, et Sao Paulo. Comme l'indique The Daily Mail , le pilote n'était pas sûr que le dispositif d'atterrissage soit abaissé correctement.

Le pilote a d'ailleurs appelé la tour de contrôle pour demander s'il était possible de le vérifier. Par la suite, des témoins ont vu l'avion toucher le sol et s'écraser.

Les services d'urgence ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte pour clarifier les causes du crash.