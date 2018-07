La Libye accuse des militaires qataris de former des tireurs d’élite parmi les terroristes

Des tireurs d'élite ont été formés par des militaires qataris parmi les membres d'Al-Qaïda* en Libye, a affirmé le général de brigade Ahmad al-Mismari, porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL).

Lors d'un briefing pour les experts et les journalistes, il a présenté des photos où, selon ses affirmations, des officiers du Qatar entraînent des extrémistes en Libye. Ces images sont présentées pour la première fois au public, a-t-il précisé.

«Ce sont des officiers qataris qui forment des terroristes d'Al-Qaïda* à la fonction de tireur d'élite. Cet homme [sur la photo, ndlr] est le fondateur de Daech* dans la ville de Syrte», a indiqué Ahmad al-Mismari.

Selon lui, c'est également Doha qui se trouve derrière les récentes attaques contre le site pétrolier proche de Ras Lanouf et le terminal pétrolier d'Es-Sidr sur la Méditerranée.

La Libye patauge dans l'instabilité politique et sécuritaire depuis la chute de Mouammar Kadhafi , en 2011, chassé du pouvoir par une insurrection soutenue par une coalition militaire internationale. Depuis, le pays est partagé en deux centres de pouvoir. À l'Est, à Tobrouk, siège le parlement élu par la population locale. À l'Ouest, dans la capitale Tripoli, se trouve le gouvernement d'entente nationale dirigé par Fayez el-Sarraj , formé avec le soutien de l'Onu et de l'Europe. Les autorités de l'Est agissent indépendamment de Tripoli et coopèrent avec l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar , qui mène une guerre d'usure contre les djihadistes.

