Les partisans du prédicateur turc Gülen commentent les informations sur sa mort

Les informations des médias sur le décès de Fethullah Gülen, prédicateur islamique d'opposition turc, ne sont pas conformes à la réalité, a annoncé à Sputnik un représentant de l'organisation proche de l'intellectuel musulman.

Plusieurs médias turcs avaient annoncé la semaine dernière que Fethullah Gülen était décédé il y a environ un mois des suites d'un cancer.

«Gülen est en vie. Ces informations ne sont pas conformes à la réalité», a affirmé un responsable de l'Alliance pour les valeurs communes, organisation affiliée à Gülen.

© Sputnik . Hikmet Durgun Crise USA-Turquie: Ankara pourrait fermer la base militaire US d’Incirlik

Une tentative de coup d'État a été perpétrée en Turquie dans la nuit du 16 juillet 2016. Elle a été réprimée, faisant plus de 240 morts et plus de 2.000 blessés. Environ 50.000 personnes ont été arrêtées et quelque 160.000 fonctionnaires et militaires ont été licenciés ou suspendus de leurs fonctions. Les autorités turques accusent le mouvement Gülen, FETO , de complicité de cette tentative de coup d'État. Fethullah Gülen, qui réside aux États-Unis, a critiqué cette tentative tout en rejetant les accusations.