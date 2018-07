L'UE introduit des sanctions contre 6 constructeurs russes du pont de Crimée

L'UE a élargi la liste des sanctions contre la Russie, imposant dès le 31 juillet des mesures restrictives visant les six sociétés russes impliquées dans la construction du pont de Crimée à travers le détroit de Kertch, indique mardi le Journal officiel de l'UE.

«Dans le cadre des mesures de non-reconnaissance de l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, le Conseil de l'UE considère la construction du pont de Kertch comme une atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine», déclare le Journal.

Les sanctions prévoient le gel des fonds appartenant à ces organisations dans l'UE, ainsi que l'interdiction faite aux personnes physiques et morales enregistrées dans l'Union européenne de leur fournir des fonds.

© Sputnik . Alexey Kudenko Découverte inouïe d'archéologues russes près du pont de Crimée

Le centre d'information «Le Pont de Crimée» a commenté ces nouvelles sanctions, déclarant que ces mesures restrictives n'affecteront pas la réalisation des projets en Crimée.

Le pont, qui relie la Crimée au territoire de Krasnodar, est le plus long de Russie, avec ses 19 km. Le chantier a été lancé en février 2016. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction a utilisé une quantité de fer qui aurait été suffisante à ériger 32 Tours Eiffel. La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).