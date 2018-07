La Russie a aidé 16.000 familles syriennes à rentrer chez elles en trois jours (vidéo)

16.000 familles qui avaient abandonné leur domicile dans la partie ouest de la province de Deraa et dans la province de Kuneitra, fuyant les terroristes et les combats, sont revenues sur leur lieu de résidence au cours de ces trois derniers jours.

Ces anciens réfugiés ont raconté à Sputnik qu'ils étaient heureux de voir la situation se stabiliser et de pouvoir reprendre une vie normale. Maintenant, ils se proposent de redresser leurs exploitations agricoles et l'infrastructure et de rénover leurs maisons. La sécurité pendant le trajet du retour a été assurée par la police militaire russe et les forces syriennes de sécurité intérieure.

La Russie a aidé 16.000 familles syriennes à rentrer chez elles en trois jours © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah

Le gouvernement syrien s'occupe actuellement du rétablissement des réseaux électriques, de l'eau courante et des boulangeries dans les provinces de Deraa et de Kuneitra, dans le sud du pays.