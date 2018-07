Moscou, leader mondial dans l’administration électronique, selon l’Onu

© Sputnik . Ramil Sitdikov Et la ville avec le réseau de transports publics le plus efficace est…

Selon l'enquête réalisée par l'Onu concernant 40 villes de différents continents, Moscou occupe la première place de la ville avec l'administration électronique la plus performante. La capitale de la Russie est suivie par Le Cap, Tallinn, Londres et Paris, respectivement. Sydney, Amsterdam, Séoul, Rome et Varsovie font aussi partie du top 10.

Cette étude est menée par l'Onu tous les deux ans afin d'estimer comment les gouvernements de différents États utilisent les services en ligne pour construire des sociétés durables. Cette année, l'enquête a été menée pour la première fois auprès de 40 villes et pas des pays.

Chaque ville a été analysée selon 60 critères portant sur les technologies, le contenu informationnel, les services numériques et l'engagement des habitants. Par conséquent, Moscou a gagné sur 55 critères. Le meilleur résultat a été obtenu par la capitale russe dans le domaine de l'information et de l'engagement citoyen.

«Nous sommes heureux d'apprendre que Moscou est le leader mondial dans l'administration électronique. C'est notre priorité de fournir autant de services numériques que nous le pouvons pour simplifier la vie des citoyens. Moscou sera un cas d'étude pour les autres villes dans un avenir proche», a commenté Andreï Belozerov, le conseiller en stratégie et innovations du Bureau d'information central moscovite, cité par le site SmartCitiesWorld.

Les Moscovites ont ainsi accès à plus de 222 services numériques publics. En 2017, les habitants de Moscou ont utilisé ces services plus de 259 millions de fois soit une augmentation de 31% par rapport à 2016, d'après SmartCitiesWorld. Les services les plus populaires sont l'application scolaire en ligne, les applications pour payer des amendes et pour prendre un rendez-vous chez le docteur.