Les journalistes russes tués en Centrafrique s'étaient écartés de 23 km de leur itinéraire

Les corps d'Orkhan Jemal, d'Alexandre Rastorgouev et de Kirill Radtchenko ont été retrouvés le 31 juillet en Centrafrique. Tous les trois y travaillaient pour le centre de gestion des enquêtes russe de Mikhaïl Khodorkovski. Ce Centre a annoncé que ces journalistes tournaient dans la république un documentaire sur la vie de ce pays. Le dernier contact avec eux datait de dimanche. «Ils se sont écartés de l'itinéraire prévu de 23 km», a précisé Kirill Koniakhine. Les journalistes avaient sur eux environ 8.500 dollars.

Il a également parlé d'un comportement «suspect» du conducteur du groupe de tournage.

© AFP 2018 Florent Vergnes Des médias révèlent qui a tué les 3 Russes en Centrafrique

«Nous avons obtenu le conducteur de la mission de l'Onu, et il était dans les bases des journalistes français qui y travaillent. […] Mais il s'était bizarrement comporté pour régler cette situation, et j'ai dit aux autres: «Il a un comportement étrange, cela ressemble à un piège.» Ils ont dit: «Mais non, tout paraît normal.» Le lendemain ils sont partis et ont été attaqués à mi-chemin, étonnamment le conducteur est resté en vie», a déclaré Kirill Koniakhine.

Plus tôt la Centrafrique a annoncé que les Russes ont été attaqués par dix hommes, tous parlaient arabe.

Ce qui s'est produit en Centrafrique

Les premières informations sur la découverte en Centrafrique de trois corps avec des cartes de presse (supposément des ressortissants russes) ont été rapportées hier aux alentours de 16:30, heure de Paris.

Puis, une source au courant de la situation a annoncé que les défunts possédaient des pièces d'identification périmées de différents médias.

Le ministère russe des Affaires étrangères a établi que le voyage était organisé comme touristique et qu'il ne disposait pas encore d'informations exactes sur le but de leur visite en Centrafrique.

Le motif de l'attaque contre les journalistes n'a pas non plus été établi. Selon l'une des versions, il pourrait s'agir d'un braquage.

La situation est supervisée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en personne, les diplomates feront tout pour découvrir les détails des faits.

Le ministère apportera également son aide pour le rapatriement des corps des Russes défunts.

La situation en Centrafrique

La situation s'est aggravée en Centrafrique en 2013 après le renversement du Président François Bozizé, qui se trouvait au pouvoir depuis 2003.

Les groupes chrétiens anti-balaka se sont opposés aux combattants du groupe islamiste Seleka, qui avait renversé le chef de l'Etat.

D'après l'Onu, durant le conflit jusqu'à un million de personnes ont dû quitter leur foyer, plus d'un millier de personnes ont été tuées.