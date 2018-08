Bloomberg avance la raison pour laquelle Assange pourrait quitter l’ambassade d’Equateur

L'état de santé du fondateur WikiLeaks, Julian Assange, s'est récemment détérioré et il devrait quitter son isolement auto-imposé à l'ambassade d'Equateur à Londres dans les semaines à venir, a annoncé Bloomberg en se référant à deux personnes anonymes au courant de la situation.

Le Président équatorien Lenin Moreno avait précédemment avoué que la situation de Julian Assange présentait un problème pour son pays.

© REUTERS / Peter Nicholls Un accord secret sur le sort d’Assange existerait entre l’Équateur et les USA

«La question d'Assange est discutée avec le gouvernement britannique. Assange est dans une telle situation depuis plus de cinq ans [reclus à l'ambassade d'Équateur], et il faut trouver une solution. Une solution qui protégerait ses droits, en particulier son droit à la vie, et en même temps qui pourrait donner à l'Équateur la possibilité de ne plus avoir ce qui constitue sans aucun doute un problème pour notre pays», avait-il indiqué dans une interview accordée au journal El Pais.

Le ministre équatorien des Affaires étrangères José Valencia avait auparavant signalé dans un entretien au journal espagnol ABC que le problème devait trouver une solution parce que Julian Assange ne pouvait pas rester éternellement réfugié.

Le fondateur de WikiLeaks avait trouvé asile dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché pour viol et agression sexuelle. Bien que ces poursuites aient été abandonnées en 2017, le tribunal de Westminster avait maintenu le mandat d'arrêt contre M.Assange, indiquant qu'il avait été délivré après que ce dernier a enfreint les conditions de sa liberté sous caution.