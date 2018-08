«Macron a vendu son âme à Poutine», dixit The Guardian. Moscou rigole

L'article de The Guardian intitulé L'Occident ne doit pas jouer selon le scénario de Poutine en Syrie et affirmant que le Président de la République française aurait vendu son âme à son homologue russe a fait rigoler les diplomates de l'ambassade russe à Londres, étant donné que l'accusation de The Guardian tient au seul fait que la Russie et la France aient livré en commun plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire à la Syrie.

