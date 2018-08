Défense russe: le nombre de djihadistes augmente dans la zone d’al-Tanf, sous contrôle US

© AP Photo / Hussein Malla La Syrie demande aux USA de se retirer du pays

Le général Sergueï Roudskoï, commandant de la Direction générale des opérations de l'état-major russe, a signalé la croissance du nombre de djihadistes près d'al-Tanf, en Syrie

«Dans les régions avoisinantes de la zone d'al-Tanf, contrôlée par les militaires américains, on peut observer un nombre croissant de groupes de djihadistes de Daech* qui perpètrent des actes terroristes dans les localités des provinces de Soueïda et de Rif Dimachq et qui essaient d'organiser l'expansion en direction de Palmyre et de Deir-ez-Zor», a-t-il ainsi déclaré ce jeudi lors du briefing.

Néanmoins, il a souligné que l'aviation russe ainsi que les forces gouvernementales syriennes les détectaient à temps et les détruisaient.

La garnison d'al-Tanf abrite une base militaire américaine en Syrie où sont formés et armés des détachements de l'opposition syrienne. Le camp de réfugiés de Rukban est situé dans une «zone de sécurité» à proximité de la base militaire américaine d'al-Tanf, déployée illégalement en avril 2017 sous le prétexte de la lutte antiterroriste

*Organisation terroriste interdite en Russie