Chaque avion a ses avantages et ses inconvénients. Il revient donc au pilote de faire valoir les qualités de l'appareil, a déclaré à Sputnik Oldřich Pelčák, doublure du premier cosmonaute non soviétique à aller dans l'espace à bord de Soyouz 28.

«Je n'ai rien à reprocher aux appareils de fabrication russe. […] Je dirais même que les Américains n'ont qu'à envier les avions russes», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'expliquer que si un conflit éclatait entre ces deux puissances et que les signaux radio-électroniques étaient brouillés, les avions aux étoiles rouges auraient un avantage.

«En tant que diplômé de l'Académie d'aviation militaire Youri Gagarine de Monino, je sais de quoi je parle. Un point, c'est tout», a martelé le Tchèque.

M.Pelčák a tenu à souligner que, dans l'aviation, les postes et les titres ne comptaient pas, et que la solidarité, la confiance mutuelle et la sympathie régnaient invariablement parmi les pilotes du monde entier.

«Quant aux allégations selon lesquelles la Russie serait un ennemi, ce n'est qu'une bêtise. Dans ce pays, j'ai terminé l'académie d'aviation, dans ce pays, je me suis préparé à devenir cosmonaute tchèque, sur cette terre, j'ai des amis et je crois ce pays. Et si quelqu'un pense que la menace pour notre peuple émane de l'Est, il se trompe lourdement», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.