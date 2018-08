Moscou déçu par l’incapacité US de garder secrets les contacts via canaux militaires

Les autorités américaines ne sont pas en mesure d'assurer la confidentialité des informations échangées avec la Russie par canaux militaires, ce qui est décevant, apprend-on d'un communiqué diffusé ce samedi par la Défense russe

«L'incapacité de la partie américaine à respecter les accords sur la diffusion publique du contenu des contacts uniquement avec le consentement des deux parties est décevante», lit-on dans ce document.

Le ministère russe de la Défense a un outre confirmé que le chef d'état-major des Forces armées russes, Valeri Guerassimov, avait envoyé en juillet dernier un message au chef du Comité américain des chefs d'état-major interarmées, Joseph Dunford, par un canal de communication secret.

© AFP 2018 Amer Almohibany Retour des réfugiés en Syrie: la Défense russe livre le chiffre

Cette lettre contenait notamment les propositions de la Russie concernant le règlement du problème des réfugiés en Syrie, le déminage humanitaire et la question des réfugiés qui se trouvent dans le camp d'al-Roukban , situé dans la zone contrôlée par la coalition dirigée par les États-Unis.

«La Russie a également avancé une proposition portant sur la coordination des questions du déminage humanitaire, y compris à Raqqa, le règlement des autres problèmes humanitaires de première urgence pour recréer un climat de paix sur tout le territoire syrien et neutraliser les tentatives des terroristes pour attirer les réfugiés dans leurs rangs», est-il précisé dans le communiqué du ministère russe de la Défense.

Selon la Défense russe, le canal de communication qui existe entre les états-majors russe et américain permet d'éviter la survenue d'incidents militaires et de trouver des solutions qui qui tiennent compte des intérêts de la Russie et des États-Unis et sont acceptables par les deux parties.

«Nous espérons que la partie américaine sera capable de prendre les mesures nécessaires pour empêcher à l'avenir la violation des accords bipartites», a souligné le ministère russe de la Défense qui faisait référence à la diffusion publique par Washington du message de M.Guerassimov à Joseph Dunford.