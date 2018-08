La Pologne a-t-elle donc besoin d’une base militaire permanente des USA sur son sol?

On parle de plus en plus souvent en Pologne de la menace russe grandissante et de la nécessité de déployer sur le territoire national des bases militaires permanentes américaines pour garantir la sécurité du pays. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’avis unanime de tous les Polonais. Sputnik s’est entretenu avec un politologue.

Pour parvenir à une compréhension mutuelle entre la Pologne et la Russie, il faut tout d'abord s'asseoir à la table des négociations, a déclaré à Sputnik Andrzej Zapałowski, politologue et historien polonais à qui l'on doit le livre intitulé «Sécurité de la Pologne dans le jeu géopolitique de l'Occident avec la Russie».

«La Pologne doit entreprendre des démarches en vue d'entamer des négociations sérieuses avec la Russie. […] À mon avis, une telle rencontre au sommet est absolument nécessaire», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la mentalité de certains hommes politiques polonais la rendait aujourd'hui impossible.

«Ils ne veulent toujours pas admettre la nécessité d'une interaction entre la Pologne et la Russie même en dépit des divergences qui nous opposent. Je pense qu'il est dans l'intérêt de Moscou et de Varsovie de tout faire pour que ce sommet devienne une réalité», a poursuivi le Polonais.

Et de rappeler que le monde était déjà suffisamment instable et que de plus en plus de menaces venaient d'Asie, du Proche-Orient et d'Afrique.

«Je suis profondément persuadé que nos deux pays n'ont pas besoin de conflits dans cette partie de l'Europe où ils se situent. […] La déstabilisation n'est pas de mise à proximité de nos frontières», a indiqué M.Zapałowski.

Selon ce dernier, le déploiement de bases permanentes américaines sur le territoire de la Pologne n'est sans doute pas la bonne solution, une base étrangère ne donnant en fait aucune garantie de sécurité. Qui plus est, la présence d'une telle base pourrait même provoquer un pays tiers.

«La Pologne doit s'appuyer sur son propre potentiel militaire. […] Je ne cesse de répéter que si la Pologne a besoin d'une nouvelle division, celle-ci doit être formée sur la base de l'armée polonaise. Et s'ils veulent nous aider, les États-Unis pourraient par exemple nous livrer du matériel ou des équipements militaires», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.