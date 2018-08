Matteo Salvini: le Maroc, l’Algérie et la Tunisie recevront 1 Mds d’euros de l’Italie

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a déclaré le 3 août que le gouvernement italien envisageait d'allouer au moins un milliard d'euros au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie pour combattre l'immigration illégale.

«Notre objectif est de contrôler les frontières méridionales […]. Et pour répondre à tous ceux qui me considèrent comme Satan [référence à la une de l'hebdomadaire Famiglia Cristiana, ndlr], nous préparons un projet qui prévoit au moins un milliard d'euros d'investissement pour soutenir l'économie et le travail de centaines de milliers de personnes et qui viendra aider des milliers d'autres en difficulté », a-t-il déclaré dans une interview accordée le 3 août à Sky TG24.

Le ministre italien a ensuite précisé sur Twitter que ces investissements concerneraient notamment la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.

#Salvini: Sarò presto in Tunisia, Marocco e Algeria, voglio che l’Italia torni PROTAGONISTA!

Stiamo preparando un progetto che prevede almeno 1 miliardo di sostegno all’economia e al lavoro in quei Paesi, quello che non ha fatto il Pd in anni di governo lo farà la Lega. #skytg24 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 августа 2018 г.

Matteo Salvini a en outre indiqué sur son compte Twitter que la Ligue ferait ce que «n'a pas fait le Parti Démocrate pendant des années passées au gouvernement».