Poutine présente ses condoléances aux victimes du séisme en Indonésie

Vladimir Poutine présente ses condoléances à Joko Widodo, le Président indonésien, à la suite du puissant séisme meurtrier ayant récemment ravagé l'île de Lombok, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel du Kremlin.

«Nous témoignons nos plus sincères condoléances en raison des nombreuses victimes et des dégâts matériels considérables qu'a causé le puissant tremblement de terre ayant récemment frappé l'île de Lombok. Nous tenons à exprimer notre très vive sympathie dans ces circonstances et notre soutien aux familles et aux proches des victimes et leurs souhaitons un prompt rétablissement», souligne le communiqué.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay Pendant que l’on dort: le séisme meurtrier en Indonésie en images

Les équipes de secours indonésiennes ont évacué lundi des centaines de touristes de petites îles touristiques proches de celle de Lombok , où des sauveteurs étaient à la recherche de survivants au lendemain d'un puissant séisme qui a tué 91 Indonésiens et fait 209 blessés «graves», selon un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes

Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir à une faible profondeur de 10 kilomètres y a endommagé des milliers de bâtiments, une semaine après un autre séisme qui avait tué au moins 17 personnes.