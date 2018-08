Maroc: le roi Mohammed VI «aime le pouvoir, mais pas le travail qu’il implique»

Bien qu'il aime le pouvoir, le roi du Maroc Mohammed VI n'est pas très enclin à se donner à fond dans sa tâche de chef d'État, a expliqué Ignacio Cembrero, ancien grand reporter du journal El Pais, le 3 août, dans un entretien accordé au quotidien belge Le Soir, s'exprimant sur les absences prolongées du souverain. Selon ce journal, M.Cembrero «s'est taillé la réputation, en deux décennies, d'être le meilleur spécialiste au monde du Maroc».

«En résumé, le roi aime le pouvoir, mais pas le travail qu'il implique», a déclaré le journaliste. «Quand je dis le travail, je ne pense pas seulement à étudier des dossiers en profondeur, présider des conseils de ministres mais aussi tout ce côté protocolaire, formaliste, solennel que la tâche revêt pour un chef d'État», a-t-il précisé.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Accord de pêche UE-Maroc: la cause du Polisario appuyée par la CJUE et le Tribunal de l’UE

Selon le reporter, les absences du souverain marocain ne sont pas un fait nouveau et elles sont devenues de plus en plus apparentes depuis 2011. «Il séjourne au Gabon, à Hong Kong mais surtout en France, entre Paris et le château familial de Betz, dans l'Oise», a-t-il rappelé.

À titre d'exemple «au cours des quatre premiers mois de cette année, il [Mohammed VI, ndlr] n'a passé que 20 jours au pays. C'est un cas unique au monde: un chef d'État qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs, mais qui passe la moitié de son temps à l'étranger», a ajouté le spécialiste.

S'exprimant sur la façon de gouverner du roi marocain, Ignacio Cembrero a affirmé que «le Maroc de la fin du règne de Hassan II ou, à partir de 1999, du début du règne de Mohamed VI, n'était pas une démocratie, mais il était plus tolérant». «Le régime s'est surtout durci au cours de cette décennie sans susciter la moindre critique de la part de ses partenaires européens», a-t-il souligné.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Alerte aux piqûres de scorpion dans les régions rurales du Maroc

Face à cette situation d'absences répétées et de plus en plus longues du roi Mohammed VI, le journalise a relevé l'absence de contestation de la part des élus du peuple face à la vacuité du pouvoir dans le pays. «Que dire des députés dont aucun ne s'étonne que le roi Mohamed VI passe la moitié de son temps en vacances à l'étranger?», a-t-il déclaré. Dans le même sens, il ajoute que «cela fait longtemps que les partis, à commencer par ceux de la gauche et plus spécialement les socialistes, ont renoncé à jouer leur rôle». «Le pire c'est que certains hommes politiques marocains le reconnaissent en privé mais ils ne bougent pas le petit doigt pour que cela change. C'est une classe politique qui, à quelques exceptions près, a vendu son âme», a-t-il souligné.

© AFP 2018 FETHI BELAID Le roi Mohammed VI du Maroc limoge son ministre de l'Economie et des Finances

Malgré l'augmentation du niveau de vie qu'a connuez le Maroc sous Mohamed VI, plusieurs régions sont en proie depuis deux ans à une ébullition sociale, à l'instar d'Al Hoceïma, Nador ou Jerada. Le boycott d'enseignes appartenant à des proches du pouvoir depuis avril dernier a, pour sa part, traduit une nouvelle mouture de la contestation, de l'avis de plusieurs observateurs.

En dépit de concessions institutionnelles, intervenues dans le sillage des «Printemps arabes», pour conforter le pluralisme et réduire les pouvoirs royaux au profit d'un chef du gouvernement, le partage du pouvoir au sein de l'exécutif reste largement formel.