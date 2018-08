Au moins 12 Français blessés dans le séisme en Indonésie

Au moins 12 Français ont été blessés dans le séisme qui a ravagé l'île indonésienne de Lombok , a annoncé mardi le ministère français des Affaires étrangères

«La situation des ressortissants français encore présents à Lombok et dans les îles Gili est suivie par notre ambassade et le Centre de crise et de soutien, pleinement mobilisés. Le bilan officiel établi par les autorités indonésiennes est de 105 morts et 236 blessés. 12 ressortissants français ont été blessés légèrement, une personne est hospitalisée», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon le ministère, les services de sécurité civile indonésiens procèdent aux opérations pour permettre aux touristes bloqués sur les îles Gili de regagner Lombok ou Bali.

Le ministère a appelé les ressortissants français qui n'auraient plus de documents d'identité permettant de voyager à se rapprocher des agents consulaires présents dans les aéroports et de la section consulaire de l'ambassade de France à Jakarta. Il a en outre recommandé aux Français de reporter les déplacements vers Lombok et les îles Gili.

© REUTERS / Antara Foto/Ahmad Subaidi Les conséquences du séisme en Indonésie 12

Un tremblement de terre de magnitude 6,6, d'après le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) , est survenu dimanche soir en Indonésie . Les autorités indonésiennes estiment que la magnitude du séisme a atteint 7,0. Les secousses ont endommagé des milliers de bâtiments, tuant au moins 100 personnes. Deux personnes ont succombé à leurs blessures sur l'île de Bali voisine. Plus de 230 personnes ont été blessées. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 49 km au nord-est de la ville de Mataram qui compte 319.000 habitants. Le foyer du séisme se trouvait à seulement 10 km de profondeur. Une alerte au tsunami lancée après le séisme, a été levée lundi.

Les équipes de secours indonésiennes ont évacué lundi des centaines de touristes de petites îles touristiques proches de celle de Lombok.