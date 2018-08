Un policier prend tous les risques et sauve un passager d’une voiture en flammes (vidéo)

À Atlanta, aux États-Unis, un policier a sauvé lors d'un accident de la route le passager d'une voiture en flammes. Toute l'action a été filmée.

L'accident a eu lieu sur la Lenox Road, près de la route d'État 400, vers 4h00 du matin (heure locale), selon la police, relate la chaîne de télévision américaine Fox 5 Atlanta.

Les autorités ont expliqué que le moteur du véhicule avait pris feu après que la voiture a percuté une barrière de sécurité. La vidéo montre l'automobile en flammes et le policier qui utilise un extincteur pour contenir le feu.

La police a indiqué que les vêtements de l'officier avaient été brûlés et qu'il avait reçu des blessures mineures.

Suite à l'accident, les trois personnes ont été transportées à l'hôpital, le conducteur et les deux passagers du véhicule, informe Fox 5 Atlanta.

La déclaration envoyée à Fox 5 Atlanta par le Département de police d'Atlanta (APD) indique: «Nous sommes extrêmement fiers des actions de ces policiers. Ils ont agi vite et avec détermination, et ont été capables d'extraire le passager avant qu'il ne reçoive plus de blessures. Nous sommes aussi reconnaissants aux citoyens qui se sont arrêtés et ont aidé immédiatement après l'accident. Cet accident aurait pu être plus grave, ce qui n'a pas été le cas grâce aux actions des citoyens et des officiers qui ont mis leur propre sécurité de côté et ont agi pour aider ceux dans le besoin.»

La police est en train de mener une enquête concernant les causes de l'accident.