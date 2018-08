Politico prétend savoir quel document Poutine aurait remis à Trump à Helsinki

Lors de leur rencontre à Helsinki le mois dernier, Vladimir Poutine aurait présenté à Donald Trump plusieurs initiatives concrètes en matière de désarmement et de contrôle des armements, plus particulièrement concernant l’interdiction de déployer des armes dans l’espace, selon Politico.

Le Président russe aurait présenté à son homologue américain une série d'initiatives lors de leur réunion privée à Helsinki le mois dernier, notamment de nouvelles discussions sur le contrôle des armes nucléaires et l'interdiction des armes dans l'espace, a annoncé mardi 7 août le quotidien Politico en se référant à un document russe dont il a pris connaissance.

© REUTERS / Steffen Kugler Trump dévoile les thèmes de sa rencontre avec Poutine à Helsinki

Politico affirme disposer d'un document intitulé Dialogue sur les questions du contrôle des armements en russe et de sa traduction en anglais. Selon le média, la personne qui lui a fourni le document l'a obtenu des responsables russes.

Selon ce document, Moscou aurait proposé de proroger de 5 ans le traité de réduction des armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis New START signé en 2010 par Dmitri Medvedev et Barack Obama et de «réaffirmer les engagements» pris par les deux parties dans le cadre de ce traité.

Le média ajoute que le document évoque également les tensions croissantes en Europe de l'Est et propose que Moscou et à Washington «prennent des mesures pour prévenir des incidents lors des activités militaires en Europe, ainsi que pour renforcer la confiance et la transparence dans la sphère militaire».

Selon Politico, le document appelle les deux parties à «entamer des consultations d'experts pour identifier les types d'armes déstabilisantes et à les prendre en compte dans le mécanisme de contrôle des armements».

En outre, il suggérerait des consultations sur la «stabilité stratégique», dirigées par le secrétaire d'Etat adjoint et un vice-ministre des Affaires étrangères, qui pourraient discuter de plusieurs autres questions épineuses comme la Syrie. Un dialogue en format 2 + 2 entre les secrétaires américains d'Etat et de la Défense et leurs homologues russes, ainsi que des rencontres entre les chefs des forces armées américaines et russes auraient été également recommandés.

© Sputnik . Sergei Guneev Trump dresse le bilan de sa rencontre avec Poutine à Helsinki

En attendant, aucune réaction du Kremlin n'a suivi la publication de Politico.

L'administration Trump a quant à elle refusé de la commenter, déclarant que le Président n'avait pas reçu de documents de ce genre.

Le sommet entre le Président russe et son homologue américain, première rencontre d'un tel niveau en neuf ans, a eu lieu le 16 juillet à Helsinki. Les deux chefs d'État se sont d'abord entretenus en tête-à-tête pendant plus de deux heures. Ensuite, les délégations en composition élargie ont pris part à un déjeuner avant de répondre ensuite aux questions des journalistes. Au terme de la rencontre les parties se sont déclarées intéressées par une amélioration des relations entre les deux pays.