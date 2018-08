Assassinat d’Andreï Sténine en Ukraine: l’OSCE se dresse pour la défense des journalistes

Le quatrième anniversaire de l'assassinat en Ukraine du photographe de Rossiya Segodnya Andreï Sténine a servi d'occasion pour Harlem Désir, représentant de l'OSCE pour la liberté des médias, à lancer via Twitter un appel en faveur de la défense des journalistes.

Today, on 4th anniversary of death of Russian photojournalist #AndreiStenin (contributed to RossiyaSegodnya, @rianru, @kommersant, @tassagency_en, @AssociatedPress, @Reuters, @AFP), I urge all State & non-state actors to protect journalists at all times. #JournoSafe #NoImpunity