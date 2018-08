Le Kremlin réagit aux nouvelles sanctions imposées par les USA

Il est catégoriquement inacceptable et illégal de lier de nouvelles sanctions antirusses à l'affaire de l'ex-agent russe Skripal empoisonné à Salisbury, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

© Sputnik . Maxim Blinov Les diplomates russes commentent les dernières sanctions US contre Moscou

La Russie conserve néanmoins un espoir de construire des relations constructives avec les États-Unis, ce qui contribuera à la stabilité stratégique dans le monde, a-t-il poursuivi.

Le Président Vladimir Poutine a «plus d'une fois démontré son attitude constructive, sa disposition à chercher des issues des situations compliquées, à discuter des questions des plus difficiles», a souligné le responsable. «Nous regrettons de ne pas souvent rencontrer de réciprocité en la matière chez nos interlocuteurs occidentaux», a-t-il ajouté.

Il est encore prématuré d'évoquer les mesures qui seront prises en réponse aux nouvelles sanctions américaines, a-t-il précisé.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin Kremlin : les sanctions antirusses des USA sont illégales et affectent le monde entier

Et de renchérir que la décision des États-Unis de mettre en place de nouvelles sanctions était hostile et ne pouvait pas être associée à l'atmosphère constructive qui régnait lors de la récente rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le 16 juillet à Helsinki.

Les nouvelles sanctions du fait de «l'utilisation par la Russie d'armes chimiques à Salisbury» entreront en vigueur le 22 août 2018, a annoncé mercredi le Département d'État américain. Les mesures restrictives seront divisées en deux parties. La première tranche des mesures prévoit l'interdiction des exportations en direction de la Russie d'appareils électroniques et de composants à usage civil et militaire. Le second paquet de sanctions, prévu pour l'automne, pourrait prévoir des limitations importantes des importations et des exportations, la baisse du niveau des relations diplomatiques et l'interdiction des vols de la compagnie Aeroflot aux États-Unis.