Une ex-collaboratrice de Donald Trump dit l’avoir vu manger un message secret

L’ancienne conseillère du Président américain Omarosa Manigault-Newman affirme avoir vu Donald Trump… avaler un message secret, relate The Washington Post citant son livre à paraître prochainement.

Un jour, Donald Trump a mâché et mangé un document à caractère confidentiel, raconte une ancienne conseillère du locataire de la Maison-Blanche, Omarosa Manigault-Newman, dans son livre qui sortira à la mi-août et dont The Washington Post a déjà lu certaines bonnes feuilles.

«Je l'ai vu mettre une note dans sa bouche. Compte tenu que Trump souffre de germophobie, j'ai été choquée de le voir mâcher et avaler du papier. Cela devrait être quelque chose de très, très sensible», a-t-elle écrit dans son livre.

The Washington Post a toutefois indiqué que la Maison-Blanche n'avait pas confirmé cette information et que certains employés s'étaient moqués de cette déclaration de l'ancienne conseillère du Président américaine.

Directrice de la communication au bureau des relations publiques de la Maison-Blanche de janvier 2017 à janvier 2018, Omarosa Manigault-Newman était une proche collaboratrice de Donald Trump. Le 14 août prochain, elle sort un livre intitulé Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House sur son expérience dans l'administration présidentielle.